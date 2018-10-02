Xbox Live Gold’un Ekim ayı ücretsiz oyunları açıklandı!

Önümüzdeki Ekim ayı içerisinde ilk önce Microsoft Xbox One için 1 ile 31 Ekim tarihleri arasında Overcooked ücretsiz olarak sunulacak. 16 Eylül ve 15 Kasım tarihleri arasında ise Victor Vran. kullanıcılara ücretsiz olarak sunulacağını görmekteyiz.

Microsoft Xbox 360 içinde iki güzel oyunu ücretsiz olarak Live Gold kullanıcılarına sunacak. Microsoft Xbox 360 içinse 1 ile 15 Ekim tarihleri arasında Stuntman: Ignition ücretsiz olarak sunulacak. 16 Eylül ve 31 Ekim tarihleri arasında ise efsanevi Hitman: Blood Money oyunu kullanıcılara ücretsiz olarak sunulacağını da belirtelim.

Bu ay yeniden oyuncuları üyelerine sevindirecek olan Xbox Live Gold, önümüzdeki ay yeniden ücretsiz oyunları ile kullanıcıların karşısına çıkmaya devam edecek. Fakat yukarıdaki belirtiğimiz oyunları belirtilen tarihler arasında kütüphanenize eklemeniz gerekiyor. Elinizi çabuk tutmanızda fayda var. (ShiftDelete)