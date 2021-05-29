Xbox Gold Haziran 2021 oyunları açıklandı. Mayıs ayında LEGO: Batman ile bolca eğlendik fakat önümüzdeki ay için de DC evreni aşkımıza devam edecek gibiyiz. Xbox Gold ile verilen Haziran 2021’in ücretsiz oyunları açıklandı, güzel ve ücretsiz birkaç oyunu listede görsek de belli bir dövüş oyunu dikkat çekiyor. Dövüş oyunu sevenlerin sahip olması gereken bir oyun, eğer sahip değilseniz kesinlikle kaçırmayın.

Her ay olduğu gibi bu ay da Xbox Live Gold ve Xbox Game Pass Ultimate üyelerine özel olarak seçilmiş birkaç oyun ücretsiz olarak sunuluyor. Adeta gladyatör ruhuyla savaşmak isterseniz veya Superman’i dövmek isterseniz bu ay sizin için güzel geçecek.

Xbox Live Gold veya Xbox Game Pass Ultimate aboneliklerinden birine sahipseniz önümüzdeki ayda aşağıdaki dört oyuna ücretsiz sahip olabilirsiniz:

The King's Bird

Shadows Awakening

NeoGeo Battle Coliseum

Injustice: Gods Among Us

Bugüne kadar bir çoğunuz Injustice: Gods Among Us’ı duymuştur. Bu oyun bize Mortal Kombat’ı sunan stüdyo tarafından, benzer mekanikler ve mekanlar eşliğinde ikonik DC karakterlerini oynamamıza olanak sunuyor. Üstelik yepyeni bir DC evreni hikayesine sahip.

NeoGeo Battle Coliseum ücretsiz oluşuyla birlikte birçok kişinin ilgisini çekecek bir oyun. Birbirinden orijinal karakterler ve takımlı oynanışıyla oldukça önü açık bir dövüş oyunu. The King's Bird ise yukarıda bahsedilen dövüş oyunlarının aksine sanatsal hikaye anlatan bir oyun. Gizli bir dünyaya geçip, özgürlüğün anlamını ararken çizgiler arasında kaybolabilirsiniz.

Gölgeler diyarından bir karakteri kontrol ettiğiniz listenin son oyunu olan Shadows Awakening’de ise karakteriniz ölmüş kahramanların ruhlarından besleniyor.

Xbox bu sistem ile Sony’nin PS Plus üyeleri için yaptığına benzer bir iş yaparak üyeliği devam eden kişilerin bu oyunları bir kez hesabına bağladığında, üyelik süreleri boyunca kullanabilmelerini sağlıyor.



