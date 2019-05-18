Barcelona'nın eski kaptanlarından Xavi'nin formasını giydiği Al Sadd, geçtiğimiz perşembe günü Al Duhail ile oynadıkları Katar Emir Kupası finalinden 4-1'lik yenilgiyle ayrıldı. 39 yaşındaki futbolcu, Katar'ın ev sahipliği yapacağı 2022 Dünya Kupası'nda kullanılacak olan El Vekra Stadyumu'nun açılışına sahne olan karşılaşmayla son kez yeşil sahalara ayak basarken mücadelede en çok konuşulan olaysa yeni stadyumun şekliydi.

Futbolseverler tarafından kadın cinsel organı vajinaya benzetilen yeni stat, bu özelliğiyle büyük alay konusu olurken stadyumun Irak asıllı İngiliz mimarı Dame Zaha Hadid'den bu eleştirilere sert bir yanıt geldi. Ünlü mimar, "İnsanların bu tip şeylerle karşıma çıkması gerçekten utanç verici. Bunlar ne diyor? Deliği olan her şey vajina mıdır? Bu, çok komik." ifadelerini kullandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler