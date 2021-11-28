Xavi'li Barcelona'dan ligde 2'de 2!
Ronald Koeman ile yolların ayrılmasının ardından efsane ismi Xavi'yi takımın başına getiren Barcelona, Espanyol'un ardından Villarreal'i de devirdi. Katalan ekibi, Sarı Denizaltılılar'ı, Frankie de Jong, Memphis Depay ve Philippe Coutinho'nun (pen.) golleriyle 3-1 geçti ve ligde 2'de 2 yaptı
İspanya La Liga'nın 14. hafta maçında Barcelona, Villarreal'e konuk oldu. Efsane ismi Xavi ile çıktığı ilk maçta Espanyol'u 1-0 deviren Katalan devi, ligdeki ikinci maçını da kazanmayı başardı. Barça, Frankie de Jong, Memphis Depay ve Philippe Coutinho'nun (pen.) golleriyle rakibini 3-1 devirdi. Sarı Denizaltılılar'ın tek golünü Samuel Chukwueze kaydetti.
https://twitter.com/fanatikcomtr/status/1464717109422968835
Bu sonuçla Barça, Xavi ile ligde 2'de 2 yaparken, puanını 23'e yükseltti. Villarreal ise 16 puanda kaldı.
Xavi'nin Barcelona'sı gelecek hafta Real Betis'i ağırlayacak, Villarreal ise Sevilla deplasmanına gidecek.