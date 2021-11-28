İspanya La Liga'nın 14. hafta maçında Barcelona, Villarreal'e konuk oldu. Efsane ismi Xavi ile çıktığı ilk maçta Espanyol'u 1-0 deviren Katalan devi, ligdeki ikinci maçını da kazanmayı başardı. Barça, Frankie de Jong, Memphis Depay ve Philippe Coutinho'nun (pen.) golleriyle rakibini 3-1 devirdi. Sarı Denizaltılılar'ın tek golünü Samuel Chukwueze kaydetti.





Bu sonuçla Barça, Xavi ile ligde 2'de 2 yaparken, puanını 23'e yükseltti. Villarreal ise 16 puanda kaldı.

Xavi'nin Barcelona'sı gelecek hafta Real Betis'i ağırlayacak, Villarreal ise Sevilla deplasmanına gidecek.



