NBA'de Memphis Grizzlies ve Milwaukee Bucks formaları giyen, Euroleague'de de Barcelona ile mücadele eden ABD'li oyun kurucu Xavier Munford, 2020-21 sezonunda Frutti Extra Bursaspor forması giyecek.

Memphis Grizzlies'la NBA'de 14 maça çıkan başarılı oyuncu, 17 dakika ortalamayla sahada kalırken, 5.7 sayı ortamalaması yakaladı. NBA play-off'larında da 4 maçta 22 dakika ortalama ile mücadele ederken 4.7 sayı ortalaması yakaladı.

2017 FIBA AmeriCup'ta ABD forması giyen Munford, burada takımıyla şampiyonluğa ulaşırken 19 dakika ortalamayla sahada kaldı ve 10.2 sayı ortalamasıyla şampiyonluğa katkı koydu.