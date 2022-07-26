Sezon öncesi çalışmaları kapsamında Juventus ile oynayacakları maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan teknik direktör Xavi, son dönemde Barcelona'ya geri döneceği konuşulan Lionel Messi hakkında açıklamalarda bulundu.

Arjantinli yıldızın PSG ile sözleşmesi olduğunu belirten Xavi, "PSG ile bir sözleşmesi var ve şu anda bu transfer imkansız" sözleri ile iddialara cevap verdi.

"Messi dünyanın en iyisi"

Lionel Messi'ye övgülerde de bulunan Xavi, Başka Joan Laporta'nın sözlerine atıfta bulunarak şu sözlerle yıldız futbolcuya açık kapı bıraktı: "Messi dünyanın ve tarihin en iyi futbolcusu. Başkan Laporta, Messi'nin Barça ile olan hikayesinin bitmediğini zaten söyledi, ancak şimdi bunu konuşmanın zamanı değil."

Xavi'den Laporta'ya transfer talebi

Geçtiğimiz günlerde Xavi'nin Barcelona Başkanı Joan Laporta'dan 2023 yılının yaz ayında Lionel Messi'nin transfer edilmesini istediği iddiaları gündeme gelmişti.



