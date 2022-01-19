Barcelona'da sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Ousmane Dembele'nin takımdaki geleceği belirsizliğini korurken, teknik direktör Xavi, Fransız futbolcu hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu

İspanya Kral Kupası Son 16 Turu'nda Athletic Bilbao ile Perşembe günü oynayacakları maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Xavi, Dembele'nin durumu ile ilgili olarak, "Ya kontratını yenileyecek ya da bir çıkış yolu bulacağız. Eğer yenilememeye karar verilirse bir çözüm bulunması gerekiyor. Kulüp için en iyisini yapmalıyız. kendisi ve temsilcileriyle beş aydır görüşüyoruz." dedi

Xavi, Fransız futbolcunun yarın oynayıp oynamayacağı konusunda, "Yarın karar vereceğiz. Bu kimse için hoş bir durum değil, ancak açık olan şu ki burada kulübün çıkarlarının ön planda olduğu" ifadelerini kullandı.

"Bana devam etmek istediğini söyledi"

Dembele'nin neden sözleşmesini yenilemek istemediği sorulduğunda, ise teknik adam, "Ancak bana devam etmek istediğini söylüyor, bu onun için bir soru. Beni hayal kırıklığına uğratmadı. Bu çok karmaşık bir konu" açıklamasını yaptı.

Xavi daha önceki açıklamalarında Dembele'nin takımda kalmasını istediğini belirtmişti ancak futbolcu ile kulüp arasında henüz bir anlaşmaya varılabilmiş değil.

Bu sezon 11 maça çıkan Fransız futbolcu, 1 gol ve 2 asistlik performans göstermiş durumda.



