Şu anda Al-Sadd'da teknik direktörlük yapan Xavi'nin Camp Nou'ya geri dönüşü beklenenden kısa sürebilir. Barcelona'daki koltuğu sallanan Ronald Koeman'ın yerine ilk aday olarak gösterilen Xavi, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Marca'da yer alan habere göre Barcelona'nın kendisine olası teklifine karşı Xavi, "Geleceğin beni nereye götüreceğini bilmiyorum ama her şeye açığım." ifadelerinde bulunarak Katalan ekibine açık kapı bıraktı.







