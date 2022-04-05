Xavi, kendisini ilk kez 1998 yılında A takıma çıkartan Luis Van Haal'ı bir Barcelona maçını izlemesi için Camp Nou'ya davet etti.

İspanya basınında yer alan habere göre Van Gaal'ın davetten memnun olduğu ve en kısa zamanda Barcelona'ya geleceği bildirildi.

Barcelona'nın Camp Nou'daki kalan La Liga maçları arasında Cadiz, Rayo Vallecano, Mallorca, Celta Vigo ve Villarreal yer alıyor. Barcelona ayrıca Avrupa Ligi'nde Eintracht Frankfurt ile mücadele ederken turu geçmesi halinde West Ham United - Lyon eşleşmesinin tur atlayanı ile karşılaşacak.

70 yaşındaki Van Gaal, Hollanda Milli Takımı’nın yanı sıra Ajax, Barcelona, Bayern Münih, AZ Alkmaar, Manchester United’da görev yaptı.