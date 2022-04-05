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Xavi, Van Gaal'i Barcelona maçına davet etti

Hollanda Milli Takım teknik direktörü Louis Van Gaal, prostat kanserine yakalandığını açıkladıktan son birçok seveni tarafından destek mesajı aldı.

05 Nisan 2022, Salı 21:30 Son Güncelleme:
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Xavi, Van Gaal'i Barcelona maçına davet etti

Xavi, kendisini ilk kez 1998 yılında A takıma çıkartan Luis Van Haal'ı bir Barcelona maçını izlemesi için Camp Nou'ya davet etti.

İspanya basınında yer alan habere göre Van Gaal'ın davetten memnun olduğu ve en kısa zamanda Barcelona'ya geleceği bildirildi.

Barcelona'nın Camp Nou'daki kalan La Liga maçları arasında Cadiz, Rayo Vallecano, Mallorca, Celta Vigo ve Villarreal yer alıyor. Barcelona ayrıca Avrupa Ligi'nde Eintracht Frankfurt ile mücadele ederken turu geçmesi halinde West Ham United - Lyon eşleşmesinin tur atlayanı ile karşılaşacak.

70 yaşındaki Van Gaal, Hollanda Milli Takımı’nın yanı sıra Ajax, Barcelona, Bayern Münih, AZ Alkmaar, Manchester United’da görev yaptı.

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