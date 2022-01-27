Barcelona teknik direktörü Xavi'nin önceliği bir forvet ya da kanat oyuncusu transfer ederek hücum hattını güçlendirmek. Ancak 42 yaşındaki teknik adam, Katalan ekibinde bek pozisyonlarının da güçlendirilmesi gerektiğine inanıyor.

Marca'da yer alan habere göre Xavi, Borussia Dortmund'un sağ beki Thomas Meunier'i kadrosunda görmek istiyor. Barcelona ise Xavi'nin isteği üzerine Alman ekibiyle görüşmelere başladı.

Barcelona 30 yaşındaki Belçikalı futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak isterken, Dortmund ve Meunier'in bu teklife sıcak bakabileceği belirtilenler arasında yer aldı.

Bu sezon Dortmund ile 24 maça çıkan 30 yaşındaki Belçikalı futbolcu, 2gol ve 5 asistlik performans gösterdi.

Barcelona Dembele'yi bekliyor

Sözleşme görüşmeleri çıkmaza giren Ousmane Dembele'nin durumu, Barcelona'nın transfer planlamalarının merkezinde yer alıyor. Dembele'nin düşük bir maaş ile sözleşmesini yenilemesi veya kulüpten ayrılması durumunda, Barcelona'nın maaş bütçesinde oluşacak boşluk ile yeni transfer yapabilmesi mümkün olacak. Bu nedenden dolayı Katalan ekibi, Dembele'nin kararını bekliyor.



