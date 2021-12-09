Turkish Airlines EuroLeague'in 14. haftasında Rus ekibi Zenit St Petersburg, temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. Zenit St Petersburg'un başantrenörü Xavi Pascual, zorlu karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.





Fenerbahçe'nin kadro kalitesine dikkat çeken Pascual, "EuroLeague'in en iyi kadrolarından birine sahip Fenerbahçe'ye karşı oynayacağız. İyi başlamamalarına rağmen şu an iyi durumdalar. Son maçta Monaco'ya karşı çok iyi oynadılar. Oyunumuzu üst seviyeye çekmek adına hazır olmalıyız çünkü bir önceki maçta Kızılyıldız'a karşı bu sezonki en kötü maçımızı oynadık. Taraftarlarımızla iyi oynamak ve büyük bir mücadele vermek için yeni bir fırsat" ifadelerini kullandı.