Xavi Pascual: Çok forma bir takımla oynayacağız

Turkish Airlines EuroLeague'in 24. maç döneminde temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko'ya konuk olacak Zenit St Petersburg'un başantrenörü Xavi Pascual, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin yükselen form grafiğine dikkat çeken Pascual, "Yine şu anda çok formda olan bir takımla oynayacağız. Bence yeni oyuncuları kadrolarına kattılar ve iyi duruma geldiler. Takım olarak en üst düzeyde oynuyorlar. Evimizde oynadığımız ilk maçtan daha iyi oynamamız gerektiğini biliyoruz. İlk maç, iç sahada iyi oynamadığımız bir karşılaşmaydı ve bu yüzden kaybettik. Etkili değildik. Maçın başında iyi bir karşılık veremedik. Sonra adım adım daha iyi oynuyorduk ve en sonunda maçı kazanmamızı sağlayacak boş şutları kaçırdık. Eğer İstanbul'da kazanmak istiyorsak hem hücumda hem savunmada iyi olmak, ribauntları kontrol etmek ve onlara tempo şansı vermemek zorundayız. Özellikle maçın sonunda kazanma şansımız varsa akıllı oynamalıyız. Milan'daki performansımızla kıyaslarsak oyunumuzu geliştirmeliyiz" dedi.