Barcelona'nın ligdeki kötü gidişatını tersine çevirmekte kararlı olan Xavi, takımın başında çıkacağı ilk maç olan Espanyol mücadelesi öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Oyuncularına güvendiğini belirten teknik adam, "Duygularımızı kontrol etmeye çalışmalıyız, pes edemeyiz. Gerilim olacak ama ben oyuncularıma güveniyorum. Antrenmanda gördüklerim, beni çok heyecanlandırıyor. Biz sıkı bir grubuz, bir aileyiz ve tüm mesele bu. Şimdi tüm bunları iyi bir sonuca çevirmeliyiz." ifadelerinde bulundu.

"Dani Alves'i iyi tanıyorum"

Takımın yeni transferi Dani Alves hakkında konuşan Xavi, tecrübeli futbolcunun takıma yardımcı olacağının altını çizerek "Dani Alves'i iyi tanıyorum ve bize çok yardımcı olacak. Karakterli ve pozitif bir insan. Bize sahada da yardımcı olacak. İyi durumda, Fiziksel olarak güçlü." dedi.

Coutinho sözleri

Performansı ile eleştirilerin hedefinde yer alan Coutinho'ya da değinen teknik adam, "Coutinho'nun öz güvenini geri kazanması gerekiyor. Bize çok yardımcı olabilir. Yeteneği var ama kendini bulması gerekiyor. Bir şansı olacak." şeklinde görüşlerini paylaştı.

Taraftarlara birlik çağrısı

Xavi, Barcelona taraftarlarına çağrıda bulundu ve onların desteklerine ihtiyaçları olduğu söyleyerek, "Taraftarlarımıza ihtiyacımız var. Camp Nou'ya gelip ellerinden geldiğince destek vermeliler. Gelmelerine, tezahürat yapmalarına, şarkı söylemelerine, desteklemelerine ihtiyacımız var... birlik olmalıyız." sözlerini sarf etti.





İlgili Haberler Gareth Bale'e Real Madrid taraftarından şok tepki



