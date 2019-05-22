XANTARES‘li BIG, Moche XL Esports 2019 turnuvasına davet edildi. Bu gelişme ile birlikte Portekiz’de düzenlenecek turnuvanın 3. katılımcısı da belirlendi.

Moche XL Esports, denis’in kadroya katılmasıyla beraber BIG’in 2. LAN etkinliği olacak. nex yerine kadroya dahil olan denis, BIG ile beraber salı günü ESL Pro League finallerinde Sprout’a karşı mücadele edecek.

Moche XL Esports 2019 turnuvası önümüzdeki ay Altice arenada düzenlenecek. Turnuvanın büyük ödülü ise 75 bin dolar.

Turnuvanın belirlenen katılımcıları:

GamerLegion

BIG

Davet #5

Windigo

Davet #4

WGR Master League şampiyonu

Kaynak:Playerbros