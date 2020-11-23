Birkaç senedir düzenli olarak yapılan ve profesyonel video oyun sektörüne katkı sağlayan Esports Awards'ın 2020 ayağında ödüller sahiplerini buldu. 'Yılın En İyi Yayıncısı', 'Yılın En İyi Espor Oyunu', 'Yılın En İyi Donanım Sağlayıcısı' ve 'Yılın En İyi Oyun Anı' gibi birçok dalda ödüllerin verildiği etkinlikte, Türk CS:GO oyuncusu İsmailcan 'XANTARES' Dörtkardeş de ödül kazanan isimlerden biri oldu.

Almanya merkezli BIG takımının formasını giyen XANTARES, 2020 yılının başında düzenlenen DreamHack Open Leipzig turnuvasının büyük finalindeki son roundda, Renegades takımına karşı aldığı 3 skorla ödülü almaya hak kazandı. XANTARES'in rakiplerini yok ettiği bu videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Uzun bir süredir profesyonel arenada boy gösteren İsmailcan 'XANTARES' Dörtkardeş, sergilediği performansla Avrupa'da birçok büyük takımın radarına girmiş ve son olarak Alman takımı BIG ile anlaşmıştı.

2018'den bu yana formasını giydiği BIG takımıyla pek çok turnuva kazanan oyuncu, 'Rifler' pozisyonunda dünyanın en iyilerinden biri olarak görülüyor. Bazıları Can için CS:GO hilesi kullandığını iddia etse bile kendisi en iyilerden biri olduğunu turnuvalarda gösterdiği performansla defalarca kanıtladı.

Bu yılın başlarında düzenlenen DreamHack turnuvasındaki performansıyla da adından sıkça söz ettiren XANTARES, nihayetinde 1v3 performansıyla ödülün sahibi olmayı başardı. Biz de kendisini başarısından dolayı tebrik ediyoruz.