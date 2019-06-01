La Liga ekiplerinden Real Sociedad, efsanevi futbolcularından Xabi Alonso'yu B takımı Sanse'nin başına getirdiğini duyurdu. Geçtiğimiz yaz Real Madrid'in U-13 takımının başına getirilen İspanyol hocayla 2 yıllık anlaşma sağlandığı ifade edildi. Alonso, altyapısından yetiştiği Sociedad'da 4,5 yıl forma giymiş ve 2002/2003'te ligi Real Madrid'in arkasında ikinci bitiren takımın en önemli parçalarından biri olmuştu. Kariyerinde Liverpool, Real Madrid ve Bayern Münih gibi Avrupa'nın dev kulüplerinde de forma giyen eski futbolcu, 2017'de kramponlarını asmıştı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler