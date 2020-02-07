Wushuda 5 yılda 1 milyon sporcu hedefi

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz, wushu sporunda 5 yılda 1 milyon lisanslı sporcuya ulaşmayı hedeflediklerini bildirdi. Akyüz, Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi’ndeki bir otelde gerçekleştirilen Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası için geldiği Antalya’da, AA muhabirine, wushunun Türkiye’de hızla geliştiğini söyledi. Wushu ile disiplinli, ahlaklı gençler yetiştirdiklerine değinen Akyüz, bu branşla uğraşanların zihinsel ve bedensel yönden oldukça sağlıklı hale geldiğini dile getirdi. Sporun, Dünya Sağlık Örgütünce tavsiye edildiğine dikkati çeken Akyüz, dünyada milyonlarca insanın sadece sağlık için bile bu sporu yaptığını vurguladı.

"Sporcu sayımız 14 yılda 21 kattan fazla arttı"

Abdurrahman Akyüz, wushunun dünyada en fazla ilgi gösterilen sporlar arasında yer aldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Dünyada yaklaşık 600 milyon insan düzenli olarak bu sporu yapıyor. Türkiye’de de bu spora olan ilgi her geçen gün artıyor. 2006 yılında 6 bin lisanslı sporcumuz vardı. Bu sayı 30 bini faal olmak üzere 130 bine yükseldi. Sporcu sayımız 14 yılda 21 kattan fazla arttı. Bu ivmeyle giderken hedefimiz 5 yılda 1 milyon sporcuya ulaşmak. Bunu da başaracağıma inanıyorum. Önemli bir genç nüfusa sahibiz. Bunu iyi değerlendiriyoruz. Wushu, Dakar Gençlik Olimpiyat Oyunları’na dahil edilmesiyle yavaş yavaş olması gereken konuma ulaşmaya başladı. Bu da spora olan ilgiyi artırdı."

Türkiye Şampiyonalarına 3 binden fazla sporcu katıldığını anlatan Akyüz, aileleriyle birlikte 4-5 binlik bir potansiyel oluştuğunu kaydetti. Akyüz, bu kadar insanı konaklatacak, turnuva düzenleyecek alanlar bulmakta zorlandıkları için her yıl Antalya’nın en büyük otellerinde organizasyonu düzenlediklerini bildirdi.

Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında önemli derecelere sahip olduklarını vurgulayan Akyüz, "Türkiye bu sporda dünyanın en güçlü ülkeleri arasında yer alıyor. Uluslararası şampiyonalara yine büyük bir hazırlık yaparak önemli bir sayıyla katılım sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

AA