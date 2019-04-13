Wushu Kung Fu Şampiyonası başladı

Wushu Kung Fu Okul Sporları Türkiye Şampiyonası’nın açılış töreni yapıldı.

Sakarya Spor Salonu’nda başlayan şampiyonanın açılış törenine katılan Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkanı Mehmet Zeki Akıncı, yaptığı konuşmada, sporculara bu branşta spor yaptıkları için övünmeleri gerektiğini söyledi.

Geleceğin şampiyonlarının bu salonlarda çıkacağına inandığını belirten Akıncı, "Bu sporu bırakmayın, bu spora emek verin mükafatını sonunda alacaksınız. Burada dünya şampiyonları var, sizler de olacaksınız inşallah. Başarı çalışmayla disiplinle gelir. Kötü alışkanlılardan uzak durun, yapacağınız bir iş daha var, uyuşturucuya bakmayacaksınız. İlgileneceğiz tek şey bu spor olsun. Bu sizi ileriye götürür. Bu disiplinlere uyarsanız dünyanın en başarılı sporcuları olursunuz. Sizler bizlerin geleceğisiniz. Bizleri temsil edeceksiniz. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Törende bulunan Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz de çocukların ahlaklı yetiştirilmesi için en güzel yolun spor olduğunu dile getirdi.

Wushu sporunun dünyada ahlakı sağlayan en faydalı spor olduğunu ifade eden Akyüz, "Biz Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu ve idarecileri olarak bu sporu ülkemizde ve dünyada yaymak, daha iyi seviyelere çıkarmak üzere varımızla yoğumuzla canla başla çalışıyoruz. Bu çalışmalarımız arasında çeşitli durumlarla karşılaşmaktayız. Şunu özellikle belirtmek isterim ki bizim bu muazzam sporumuzun gelişmesini engelleyecek hiçbir şeye, huzuru bozacak herhangi bir girişime asla ne pahasına olursa olsun izin vermeyeceğiz." şeklinde konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Murat Acar da 36 ilden 700’ün üzerinde sporcunun katılımıyla gerçekleşen şampiyonaya ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Konuşmaların ardından wushuda dünya şampiyonluğu bulunan sporcular gösteri sundu.

AA