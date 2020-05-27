Wushu Kung Fu Federasyonu İl Temsilcileri Toplantısı online yapıldı

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu İl Temsilcileri Kurul Toplantısı, video konferans yöntemiyle yapıldı. Federasyondan yapılan açıklamaya göre, online gerçekleşen toplantıda mevzuatlardaki son değişiklikler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sırasında yaşanan gelişmeler ele alındı.

Federasyon Başkanı Mehmet Zeki Akıncı’nın da yer aldığı görüşmeye başkan vekili Abdurrahman Akyüz ile il temsilcileri evlerinden katıldı.

Kovid-19 salgınının spor faaliyetlerine etkilerinin görüşüldüğü toplantıda, il temsilcilerinin görev, sorumluluk ve yetkileri, il hakem kurullarının son çalışmaları ile teknik konular değerlendirildi.