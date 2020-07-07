Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla online turnuva düzenleyecek. Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz On-line Avrupa Wushu Kupası yalnızca wushu kung fu taolu kategorisinde yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, "Her yarışmacı sadece tek bir kategoride yarışabilecek. Yarışmada yaş sınırlaması olmayacak. Avrupa Wushu Federasyonu tarafından yapılacak yarışmada Türkiye’yi daha önce İpek Yolu Türk Wushu Kung Fu Yıldızları on-line yarışmasında derece almış sporcular temsil edecektir. Başvurular 7-25 Temmuz tarihlerinde alınacaktır." denildi.