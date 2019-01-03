Wozniacki’den erken veda

Danimarkalı tenisçi, 18 yaşındaki Andreescu’ya yenilerek 1 numaralı seribaşı olarak geldiği Auckland Açık Turnuvası’na 2. turda veda etti

03 Ocak 2019, Perşembe 15:51
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Wozniacki’den erken veda

Bianca Andreescu, Auckland Açık Kadınlar Tenis Turnuvası’nın 2. turunda karşılaştığı Caroline Wozniacki’yi 2-0 yendi.

Yeni Zelanda’nın Auckland kentinde düzenlenen sert kort turnuvasının 2. turunda, dünya 3 numarası Caroline Wozniacki ile klasmanın 152. basamağındaki Bianca Andreescu karşılaştı.

18 yaşındaki Kanadalı Andreescu, maçı 6-4’lük setlerle 2-0 kazanarak çeyrek finale yükseldi. Geçen yılın Avustralya Açık şampiyonu Danimarkalı Wozniacki, 1 numaralı seribaşı olarak geldiği organizasyondan elendi.

AA

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