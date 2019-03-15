woxic’in yeni adresi mouz!

Temsilcimiz woxic, Twitter hesabından 2-3 gün boyunca gelişme hakkında merak uyandıran Tweet’ler attı. Aynı şekilde bu kadronun sunucularda antrenman yapması ihtimalleri kuvvetlendiriyordu. En sonunda yapılan duyuru ile temsilcimiz woxic’inde bulunduğu kadro açıklandı.

Robin “ropz” Kool

Chris “chrisJ” de Jong

Finn “karrigan” Andersen

Özgür “woxic” Eker

David “frozen” Čerňanský

FaZe Clan’dan ayrılan tecrübeli IGL karrigan önderliğinde kurulan takım, genç oyuncuları frozen ile oldukça iddialı.

mousesports CEO’su kadro hakkında “Organizasyonumuz için istekli ve motive olmuş bir takım ile çalışmak istiyoruz. Birlikte birçok etkinliğe izimizi bırakacağız.” açıklamasında bulundu. (Playerbros)