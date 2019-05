Takvimlerinizi işaretleyin! 27 Ağustos itibariyle tüm oyunseverler ve World of Warcraft® hayranları, World of Warcraft Classic™ aracılığıyla Azeroth’un eski günlerini yeniden yad etme (ya da o günlere ilk kez tanık olma) fırsatı elde edecek. Oyunun bu özgün reenkarnasyonu ile Blizzard Entertainment’ın dünyaca ünlü devasa çok oyunculu online rol yapma oyunun ilk dönemlerine, Onyxia’nın Duskwallow Marsh’taki ininden terör estirdiği, Stranglethorn Vale’e yalnız gitmeye sadece en cesur ya da en deneyimsizlerin cesaret edebildiği, Leeroy Jenkins’in Upper Blackrock Spire’daki gereksiz gözü pekliğiyle bir internet sansasyonuna dönüştüğü günlere gideceğiz.

Blizzard World of Warcraft Classic‘te orijinal WoW®’un en gösterişli sürümlerinden biri olan ve 22 Ağustos 2006 yılında yayınlanan Drums of War güncellemesini (1.12.0) yeniden inşa ederek oyuncuların beğenisine sunuyor. Tüm abonelere ücretsiz olan World of Warcraft Classic, oyunseverlere WoW’un ilk günlerine damgasını vuran Molten Core’a yapılan 40 kişilik raid’ler, Tarren Mill’de gün boyu süren PvP savaşları ve tüm sunucunun güçlerini birleştirerek Ahn’Qiraj geçitlerini açmak için verdiği mücadele gibi unutulmaz deneyimleri yeniden keşfetme fırsatı verecek.

“2004 yılında World of Warcraft’ı geliştirmek ve yayınlamak bizler için oldukça zorlu bir deneyimdi,” diyen Blizzard Entertainment Başkanı J. Allen Brack, sözlerine şöyle devam etti, “Test sürecinin ilk aşamalarında devasa bir kasırga data merkezlerimizden birinin çatısını uçurdu. Ne mutlu ki milyonlarca insanın desteği sayesinde imkansız gibi görünen bu süreçleri atlatmayı başardık.”

Brack duygularını, “Oyuncularımızın birçoğu gibi Blizzard’daki herkes de Azeroth evrenini orada yaşayan ve onun için savaşan kahramanların gözlerinden deneyimlemenin verdiği heyecanla yoluna devam etti. Aynı anda hem büyüleyici hem de ölümcül bir diyar olan Azeroth, bilhassa WoW’un ilk günlerinde bu özelliklerini ziyadesiyle hissettiriyordu çünkü oyuncular bu gizemli dünyanın sırlarını daha yeni yeni keşfediyor, tekinsiz zindanları ve patikalarına ilk kez adım atıyorlardı. Bu süreç zarfında da oyunu aralıksız geliştirmeye devam ederken bu boyutta bir oyunu sunucularda barındırmanın getirdiği teknik sorunlarla baş etmeye çalışan ekiplere destek oluyorlardı.

Oyunun ilk dönemlerinde bu yaşadıklarımızın Blizzard için önemi çok büyük. Bu süreçte hem oyun geliştiren ve yayınlayan bir şirket olarak çok şey öğrendik hem de onlara sahip olmaktan dolayı gurur duyduğumuz olağanüstü oyuncularımızla daha da kenetlendik. World of Warcraft Classic deneyimi bugün bildiğimiz anlamdaki Azeroth’tan çok farklı bir deneyim olsa da temsil ettiği şeyler paha biçilmez. Bu tehlikeli, zorlu ama bir o kadar da cömert diyarı hem eski hem de aramıza yeni katılan dostlarımızla paylaşmak için sabırsızlanıyoruz,” şeklinde ifade etti.

World of Warcraft Classic’in son dokunuşlarını hep birlikte yapabilmek için Blizzard, halihazırda aktif aboneliği olan oyuncuları 15 Mayıs’ta başlayacak olan kapalı beta testine davet ediyor. Önümüzdeki aylarda planlanan testlere çok daha fazla oyuncunun katılabilmesi için çalışmalar halihazırda devam etmekte.

15. Yıldönümü Oyun İçi Kutlamaları ve Collector’s Edition

Önümüzdeki dönemde Blizzard, World of Warcraft: Battle for Azeroth™ ‘ta oyunun 15. yıldönümünü kutlamak adına bir dizi oyun içi etkinlik planlıyor. Bunların ilkinde oyuncular, oyunda bulunan Raid Finder aracılığıyla ulaşabilecekleri 25 kişilik bir raid’e çıkacaklar ve oyunun tarihindeki en unutulmaz boss’lardan bazılarıyla karşı karşıya gelecekler. Bu epik mücadelede zafer kazanan oyuncular kadim Dragon Aspect Deathwing the Destroyer’ın korkunç görüntüsünden esinlenerek tasarlanmış Obsidian Worldbreaker bineğini kazanacaklar.

Blizzard bu özel oyunun ziyadesiyle hakkını verebilmek isteyenler için bugün itibariyle World of Warcraft 15th Anniversary Collector’s Edition’ın (World of Warcraft 15. Yıldönümü Koleksiyon Sürümü) 8 Ekim’de piyasada olacağını duyurdu. Oyunun bu çok özel sürümü, 30 günlük World of Warcraft aboneliğinin yanı sıra Ragnaros the Firelord’un heybetli koleksiyon figürü, Onyxia, Broodmother of the Black Dragonflight’ın suretini barındıran bir rozet (pin), Azeroth haritasıyla kaplı bir mousepad, Azeroth’un geçmişini betimleyen bir düzine çizim ve Alabaster Stormtalon ile Alabaster Thunderwing bineklerini* içerecek. World of Warcraft 15th Anniversary Collector’s Edition an itibariyle gear.blizzard.com adresinde ön satışta.

Beta testlerine katılım ve lansman planları de dahil olmak üzere World of Warcraft Classic ile ilgili daha fazla bilgi için www.worldofwarcraft.com adresini ziyaret edebilirsiniz.