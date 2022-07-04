Wout Weghorst'tan, Beşiktaşlılar'ı heyecanlandıran hareket!
Siyah-Beyazlılar'ın uzun süredir kadrosuna katmak istediği ve görüşmelerde son aşamaya geldiği Wout Weghorst'tan heyecanlandıran hareket... Hollandalı oyuncu, bir Beşiktaş taraftarının 'Wout Weghorst, Beşiktaş'ta' paylaşımını beğendi.
Beşiktaş 'ın artık kadrosuna katmaya çok yakın olduğu, camianın transferinin açıklanmasını dört gözle beklediği Wout Weghorst'tan flaş hareket... Hollandalı forvet, bir Siyah-Beyazlı taraftarın sosyal medya üzerinden 'Wout Weghorst, Beşiktaş'ta' paylaşımını beğendi.
Yıldız oyuncunun bu hareketi Beşiktaş camiasını heyecanlandırdı.
Bilindiği üzere Kara Kartal, Weghorst'la anlaşmaya varmış ve kulübü Burnley ile transfer formülleri üzerinde uzun zamandır görüşmelerini sürdürüyor.
İşte Weghorts'un beğendiği paylaşım: