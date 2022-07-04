Beşiktaş 'ın artık kadrosuna katmaya çok yakın olduğu, camianın transferinin açıklanmasını dört gözle beklediği Wout Weghorst'tan flaş hareket... Hollandalı forvet, bir Siyah-Beyazlı taraftarın sosyal medya üzerinden 'Wout Weghorst, Beşiktaş'ta' paylaşımını beğendi.

Yıldız oyuncunun bu hareketi Beşiktaş camiasını heyecanlandırdı.

Bilindiği üzere Kara Kartal, Weghorst'la anlaşmaya varmış ve kulübü Burnley ile transfer formülleri üzerinde uzun zamandır görüşmelerini sürdürüyor.

İşte Weghorts'un beğendiği paylaşım: