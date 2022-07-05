Beşiktaş 'ın Burnley'den kiralık olarak kadrosuna kattığı 29 yaşındaki Hollandalı golcü Wout Weghorst, resmi sözleşmeye imza atması sonrası açıklamalarda bulundu.

Siyah-Beyazlı ekibin sosyal medya hesabından paylaştığı röportajda taraftarların kararındaki etkisinden eski Beşiktaşlı futbolcularla görüşmesine kadar birçok konuya değinen Weghorst, gelecek sezon giyeceği forma numarasını da açıkladı.

"Biraz zaman aldı ama buna değdi"

Transfer nedeniyle çok mutlu olduğunu dile getiren Weghorst, "Gerçekten çok mutluyum, çok memnunum. Stadyuma az önce geldim. İlk defa gördüm stadı. Her şey çok güzel. Tabi ki de biraz zaman aldı ama buna değdi. Gerçekten her şey çok güzel gidiyor." dedi.

Taraftarın etkisi

Kararında taraftarın büyük etkisi olduğunu da belirten golcü futbolcu, "Doğrusunu söylemek gerekirse taraftarların bu ilgisi kararımda oldukça etkili oldu. Sürekli mesaj gönderdiler. Hatta Hollanda'daki evime formalar, atkılar geldi. Sürekli olarak benimle iletişim halinde kaldılar. Onların bu kararda gerçekten etkisi oldu. Çünkü burada istendiğimi, burada özel hissedebileceğimi hissettirdiler." sözlerini söyledi.

"Eski Beşiktaşlı futbolcularla temasım oldu"

Kararını vermeden önce Beşiktaş forması giymiş futbolcularla da konuştuğunu söyleyen Hollandalı yıldız, "Geçmişte Beşiktaş'ta oynamış oyuncularla bazı temaslarım oldu. Kulüple ilgili her şeyi internetteki farklı yerlerde, YouTube'da içeriklerde gördüm. Çok etkileyiciydi. Kalbimin sesi daha önemliydi. İç güdülerim doğru bir karar olduğunu söyledi. Bugüne kadar hep böyle karar verdim. Her şeyden önemlisi buydu." açıklamasını yaptı.

Yeni 10 numara Weghorst

Bu sezon hangi numaralı formayı giyeceğine yönelik soruya Weghorst, "Bu sezon 10 numaralı formayı giyeceğim" cevabını verdi.

Dövmeleri

Kolundaki dövmeler hakkında ise golcü isim, "Kolumda bütün hayat hikayem, hayata bakışımı, inancını ortaya koyan şeyler var. Çocuklarımla, ailemle ilgili şeyler var. Ben bir taraftan da inançlı bir insanım. Bütün hayatımı kollarımdaki dövmelerde toplamış oldum. Her şeyi görebilirsiniz. Beşiktaş ile ilgili bir dövme yaptırmam için çok başarılı olmamız lazım. Çok başarılı olursak Beşiktaş ile ilgili bir dövme yaptırabilirim." ifadelerini kullandı.



