Beşiktaş , Sivasspor karşısında önceki akşam Vodafone Park’ta 3-1’lik skorla galip geldi. Mücadelede bir gol ve 1 asistlik performans ortaya koyan Wout Weghorst, maçın ardından sportif direktör Ceyhun Kazancı’yla bir araya geldi. Hollandalı golcü, “Sahanın tek yıldızı var taraftarlar. 90 dakika bizleri destekleyip moral verdiler. Saha içinde Beşiktaş forması giyen tüm arkadaşlarım bu zaferin ortak oluşumunu sağladılar. Teknik direktörümüz Ismael ve ekibi ise taktik olarak çok iyi tespitte bulundular ve kazandık” dedi.

‘Tribünler, desteğe devam etsin’

Siyah-Beyazlı takımın yeni oluştuğuna dikkat çeken Weghorst, şampiyonluğa kenetlendiklerini ve her maça ayrı çalıştıklarını belirtip, “Tüm arkadaşlarımın performansı olağanüstü. Sıkıntılarımız var. Bunları da zamanla aşacağız. Kanatlarda çok iyi koordinasyon var. Çünkü kanatlardan gelen her orta rakip kalede tehlike oluşturur ya da gol olur. Antrenmanlarda çalıştığımız taktiği uyguladık. Sivasspor çok dirençli ekipti. Mücadele ettik, her şeyden önce savaştık. Önümüzdeki maçlar daha tempolu geçecek. Tribünlerde taraftarlarımız desteklemeye devam etsinler. Bu maçla birlikte bir kez daha Beşiktaş seçimimin ne kadar doğru olduğunu anladım. İyi ki buradayım” sözlerini sarf etti.

Wout Weghorst, Sivasspor karşılaşmasındaki performansıyla Kara Kartal’da çıktığı 4 maçta 3 gol ve 2 asiste ulaşarak takımına 5 sayılık katkı yaptı.

Siyah- Beyazlılar'ın golcüsü Wout Weghorst, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise şunları söyledi: "Bu nasıl bir atmosfer... Muhteşem! Herkese desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Bir sonraki maçta görüşmek üzere."

Orhan Yıldırım