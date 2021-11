Worlds 2021’de şampiyon Edward Gaming

En iyi League of Legends takımlarının, dünya şampiyonu unvanı için mücadele ettiği Worlds 2021 sona erdi. İzlanda’nın başkenti Reykjavik'te gerçekleşen ve birbirinden çekişmeli karşılaşmalara ev sahipliği yapan şampiyonada, kazanan ekip Çin temsilcisi Edward Gaming oldu.

Her sene olduğu gibi Worlds 2021’in final günü, açılış şovuyla başladı. Mastercard’ın sunduğu açılış şovunda, League of Legends’ın 7 Kasım’da Netflix’te yayınlanacak Arcane dizisinin dünyası ile League of Legends esporu bir araya getirildi. Açılış şovunda, PVRIS, Bea Miller, Denzel Curry ve Imagine Dragons sahne aldı.

Açılış şovunun ardından gerçekleşen final karşılaşmasında, bir önceki senenin şampiyonu Kore temsilcisi DWG KIA ve ilk defa Worlds finalinde yer alan Çin temsilcisi Edward Gaming karşı karşıya geldi. Beş maç süren çekişmeli serinin sonunda, 3-2’lik skor ile şampiyonluğa ulaşan takım Edward Gaming oldu.

Edward Gaming, Worlds 2021 şampiyonu olarak Mercedes-Benz tarafından sunulan seremonide kupayı kaldırdı. League of Legends espor tarihinde ilk defa, Mercedes-Benz tarafından tasarlanan şampiyonluk yüzüklerinin de sahibi de Edward Gaming oyuncuları oldu.

Edward Gaming’in Koreli orta koridor oyuncusu Scout ise, Lolespor tarafından belirlenen özel jüri oylarıyla Oppo En Değerli Oyuncu Ödülü’ne layık görüldü.