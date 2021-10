İzlanda’nın başkenti Reykjavik’te dünyanın en büyük League of Legends takımlarının kıyasıya rekabet ettiği 2021 Dünya Şampiyonası’nda Grup Aşaması Tamamlandı.

11-18 Ekim tarihleri arasında,16 takımın 4 gruba ayrılarak çift devreli lig formatında mücadele ettiğigrup aşamasının tamamlanmasıyla beraber, kendi gruplarında 1. ve 2. sırada olan, toplam 8 takım çeyrek finallere yükseldi.

A grubu lideri DWG KIA ve ikincisi Cloud9,

B grubu lideri T1 ve ikincisi Edward Gaming,

C grubu lideri Royal Never Give Up ve ikincisi Hanwha Life Esports,

D grubu lideri Gen.G ve ikincisi MAD Lions çeyrek final biletini alan takımlar oldu.

Grup aşaması maçlarının hemen ardından, canlı yayında kura çekimi ile belli olan çeyrek final eşleşmelerinde grup birincileri, grup ikincileri ile eşleşti. VFŞL’den kendini gösterdikten sonra, LEC’de de Fnatic, Rogue, G2 Esports gibi takımlara karşı aldıkları zaferler ile iki kere şampiyon olan Armut’un takımı MAD Lions ise A grubu lideri olan DWG KIA ile eşleşti.

22 Ekim: T1 x Hanwha Life Esports

23 Ekim: Royal Never Give Up x Edward Gaming

24 Ekim: DWG KIA x MAD Lions

25 Ekim: GEN.G x Cloud9

Worlds 2021’de çeyrek final maçları 22-25 Ekim tarihlerinde oynanacak ve bütün maçlar 15.00’te başlayacak. Beş maçlık seri formatında oynanacak eşleşmelerde toplamda üç galibiyete ulaşan takım serinin galibi ilan edilecek ve adını yarı finale yazdıracak.