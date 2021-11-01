İki yarı final serisinin de çekişmeli geçtiği Worlds 2021’de; 2020 yılında şampiyon olan DWG KIA ekibi, 3 kere şampiyonluk yaşamış Fakerlı T1 ekibine karşı 3-2’lik skor ile kazanarak adını büyük finale yazdıran ilk takım oldu.

İkinci yarı final karşılaşması ise Gen.G ve Edward Gaming arasında gerçekleşti. Çin temsilcisi Edward Gaming, aldığı 3-2’lik galibiyet ile büyük finalde DWG KIA karşısında mücadele edecek diğer finalist oldu.

Koreli DWG KIA ve Çinli Edward Gaming arasında gerçekleşecek olan büyük final karşılaşması, 6 Kasım Cumartesi günü saat 15.00’te başlayacak. Beş maç üzerinden oynanacak seride, üç galibiyeti alan takım 2021 League of Legends Dünya Şampiyonu unvanının sahibi olacak.

İzlanda’nın başkenti Reykjavik’te gerçekleşen Worlds 2021’in final karşılaşması, Twitch/riotgamesturkish ve Youtube/lolespor adreslerinden Türkçe olarak canlı yayınlanacak.