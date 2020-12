World of Warships evreninde erken yeni yıl kutlaması

Bugün, geliştirici ve yayıncı Wargaming, oldukça popüler ve ücretsiz oynanabilen deniz savaşı oyunu World of Warships (WoWS) için gelecek iki tatil güncellemesinin ayrıntılarını açıkladı. 0.9.11 güncellemesi bugün yayına sunulurken, 0.9.12 güncellemesinin bu ayın sonlarında yayınlanması planlanıyor.

Hediye dönemi etkinlik takvimi ile başlayacak. 1 Aralık 2020 tarihinden 24 Aralık 2020 tarihine kadar devam eden oyuncular, Cephanelik'ten günlük rastgele paketler alacak ve her gün kart açıp hem hediyelerini hem de kişisel görevlerini alabilecek. Oyuncular, ödüllerini ise 31 Aralık 2020 tarihine kadar talep edebilecek. Bu özel görevleri tamamlayan oyuncular, tüm ödüllere ek olarak Noel Baba Hediye kutuları, premium üyelik süresi ve doblon kazanacak. Festival takvimi olan Kış Ganimetine ek olarak, aralık ayı boyunca her hafta bir grup savaş görevi World of Warships evreninde yer alacak. Bu görevleri tamamlamanın son ödülü Seviye VIII gemiler için "Yeni Yıl" kalıcı kamuflajı olacak.

Yeni ABD Savaş Gemileri’nin uzun zamandır beklenen tam sürümü oyuna dahil oluyor. 0.9.11 güncellemesiyle VIII Kansas, IX Minnesota ve X Vermont tüm oyuncuların gemilerinin arasına katlamaları için hazır olacak.

0.9.12 güncellemesi ile 2021 için özel hediyelerle geliyor

2021’de büyük bir etki yaratmak için 0.9.12 güncellemesi, oyunculara yeni bir Tersane, Kar Taneleri, ücretsiz günlük rastgele paketler, iki geçici bayram harekatı, yeni gemiler ve yeni Komutanlar ile başka birçok ödül sunuyor.

0.9.12 güncellemesinde oyuncular yeni bir Japon zırhlısı olan IX Hizen’i inşa etmeye başlayabilecek. Bu yeni gemi, Yamato sınıfı gemilerin geliştirilmesinden önce gelen bir süper savaş gemisi projesinin değişkenlerinden biridir. Bu geminin kilidini açmak ve oyuncuların bu ikonik gemiyi kazanmaları için gemi inşa sürecinin farklı aşamalarında ilerlemeleri, görevleri tamamlamaları veya doblon harcamaları gerekecek. Bu konsepti korumak için Japonya'daki Kure Limanı’ndan esinlenerek oyuna yeni Kure Limanı da eklenecek.

Yılın son güncellemesinde, ağır tatil bonuslarına sahip Kar Taneleri yer alacak. Seviye V veya üzeri gemilerde zafer kazanan veya en az 300 temel DP kazanan kaptanlar, bir Yılbaşı Kar Tanesi ile ödüllendirilecek. Oyuncular, geminin kademesine bağlı olarak, Kar Taneleri’ni geminizden püskürtmek için Kömür, Çelik veya Noel Baba Hediye kutuları alacak. Ayrıca, tüm WoWS oyuncularına yılın son güncellemesiyle birlikte üç adet ücretsiz Yılbaşı Hediyesi kutusu verilecek.

World of Warships sularında yeni seferler

İki yeni sefer olacak Pursuit of Strasbourg ve The Ships and Fates, 0.9.12 güncellemesi ile tanıtılacak.

Yeni yılın ilk geçici seferi 4 ana görev içinde ayrıca 32 vazife içerecek. Oyuncular görevleri tamamladıklarında ödülleri olarak Pan-Asya, İtalyan veya Fransız gemileri için benzersiz Yeni Yıl Komutanları kazanacak. Seferi tamamen tamamlayanlar ise Kış Tatili kalıcı kamuflajıyla süslenmiş VII Strasbourg ile ödüllendirecek.

İkinci yeni yıl geçici seferi ise 6 ana görev için 36 vazife içerecek. Görevleri tamamlayan oyuncular, hepsi benzersiz Yeni Yıl Komutanları ve kış kalıcı kamuflajlarının yanı sıra Noel Baba'nın Hediye kutuları ile araştırılabilir gemiler V Furutaka, V T-22, V Hawkins, V Visby, V Kotovsky ve V New York ile ödüllendirecek. Her iki seferde 0.10.0 Güncellemesi’nin yayınlanmasına kadar kullanılabilecek.