World of Warships en iyi denizci dövmesini seçiyor

World of Warships ve World of Warships: Legends geliştiricileri, 17 Temmuz 2020 Cuma günü Ulusal Dövme Günü kutlamaları için oyunculardan dövmelerini düzenledikleri fotoğraf yarışması ile sergilemelerini istiyor! Yarışmayı kazanan ve katılan oyuncuları ise birçok ödül bekliyor.

World of Warships ve World of Warships: Legends, denizcilik tarihi ile iç içe olan dövme kültürünü kutlamak ve yakında oyuna eklenecek bir gemi kamuflajını tasarlamak için hayranları ve topluluk üyelerini ödül kazanabilmeleri ve dövme yaratıcılıklarını gösterebilmeleri adına denizcilik dövmelerinin görüntülerini paylaşmaya davet ediyor. 17 Temmuz 2020 tarihinden 24 Temmuz 2020 tarihine kadar oyuncular görsellerini yollayabilecek. 24 Temmuz - 31 Temmuz 2020 tarihleri arasında oyuncular, listeye alınan dövmelere oy verecek. Kazanan dövmeler ise 13 Ağustos 2020 tarihine kadar açıklanacak.

World of Warships İdari Yapımcısı Philip Molodkovets, “Dövmeler, 1770'lerde Kaptan Cook’un Polinezya'ya ilk kez yaptığı yolculuktan beri donanma kültürünün bir parçası oldu. Yüzyıllar boyunca denizciler, deniz tanrılarını yatıştırmak için bedenlerini tanınabilir dövmelerle süslüyorlardı. Yıllar boyunca dövme sanatı, tutkulu olduğunuzu göstermenin bir yolu olan yaygın kişisel ifade biçimi haline geldi. Bu nedenle, bu dövme yarışması ile topluluğumuz ve deniz arasındaki inanılmaz bağı göstermek istedik” diyerek bu etkinliğin Warships evrenindeki yerinin önemini belirtti.

Geliştiriciler yarışmadaki görsellerden yeni kamuflaj tasarlayacak

World of Warships geliştiricileri, yarışma sırasında sunulan dövmelerden esinlenerek tamamen yeni bir kamuflaj yaratacağını da açıkladı. Oyuna yeni gelecek kamuflaj seti Ulusal Dövme Günü kutlamaları için bir hatıra olacak.

World of Warships Dövme Yarışması Ödül Paketleri:

•Dövmesi en fazla oyu alan kişiye, seçtiği dövme salonunda bin dolar değerinde hediye kartı,

•Dövmelerini gönderenlerden rastgele 100 kişiye World of Warships veya World of Warships: Legends kamuflaj paketi,

•Dövmelere oy veren 100 kişiye rastgele hediye kamuflaj paketi verilecek.