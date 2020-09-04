World of Warships, bu eylül ayında beşinci yıldönümünü bugün yayınlanacak yeni bir güncellemeyle kutlayacağını açıkladı. Çağlar boyunca denizcilik tarihini anan yeni bir kalıcı sefer, Seviye VIII Kruvazör US Anchorage'ı içeren yeni bir tersane, yeni bir savaş türü ve oyuncular için bonus verecek birçok şenlik oyuna dahil oluyor.

0.9.8 Güncellemesi, gemi inşa tarihini onurlandıran "Donanmanın Beş Dönemi " adlı yeni bir kalıcı fırsat sunuyor. Denizcilik meraklıları, beş görevde 50 özel görevi tamamlayarak gemi inşa tarihinde farklı dönemler boyunca seyahat edebilecek. Görevi başarıyla tamamlayanlar, gemilere uygulanabilen Seviye IX bir çağ kalıcı kamuflajının kilidini açacak. Yeni kampanya aynı zamanda oyuncuları deniz mühendisliğinin beş farklı tarihi çağında bir yolculuğa çıkaracak Donanmanın Beş Dönemi koleksiyonuyla geliyor. Koleksiyonun öğeleri aynı isme sahip konteynerlerden elde edilebilecek.

Güncelleme World of Warships evrenindeki rekabeti tetikliyor

0.9.8 Güncellemesi ayrıca, yıl dönümü kutlamalarının ilk iki haftasında, mevcut olacak yeni bir geçici savaş türü asimetrik savaşın lansmanını da oyuna dahil edecek. Tarihte, gerçek deniz savaşlarında sık sık her iki tarafta da eşit olmayan sayıda savaşçı vardı ve bu da taktiklerin ve stratejinin güçlü düşmanları kazanmanın anahtarı olduğunu kanıtlıyordu. Asimetrik savaşta, beş ila yedi Seviye VII – VIII gemiden oluşan bir ekip, Seviye V – VI arasındaki dokuz ila on iki gemiden oluşan ekiplere karşı savaşacak. Oyuncular savaşları kazanarak yeni bir geçici kaynak “Savaş Jetonları” kazanacak.

Oyuncular, yeni bir tersane inşaatı etkinliğinde yeni bir ABD Seviye VIII kruvazörü Anchorage'ı inşa edebilecek. Anchorage’ın oyun içi yapısı 20 aşamadan oluşuyor ve bunlardan 18'i yönergeleri tamamlayarak tamamlanabilir. Tüm aşamaları tamamlayan ya da doblon harcayan oyunculara, Anchorage ve ulusal kamuflajı, 10 yetenekli komutan, bir iskele yuvası ve bir hatıra bayrağı verilecek.

Dahası, 0.9.8 Güncellemesi, oyuncuların Seviye V'den başlayarak her gemide, bu güncellemedeki ilk zaferleri için bir bayram bonusu almalarını sağlayacak. Ödüller arasında Seviye V – VII için 2 adet World of Warships Yıl Dönümü kamuflajı, Seviye VIII için 5 özel sinyal içeren 1x Hediye kutusu, Seviye IX için 2x Hediye kutusu ve Seviye X için 1x Süper Konteyner bulunmaktadır. Üstelik bu yeni güncelleme, 8vs8 formatıyla gönderilen Seviye X için Sıralamalı Savaşları’nın yeni bir sezonunu da başlatıyor ve gelişmiş sis gibi yeni görsel iyileştirmeler sunuyor.