World of Warcraft esporunda yeni bir sayfa açılıyor

Artık Battle for Azeroth ‘un yavaş yavaş sonuna yaklaşırken, 2020 yılında World of Warcraft esporu için oldukça şaşalı günler bizleri bekliyor. Bunların arasında bu zamana kadar düzenlediğimiz en büyük LAN partisi ve hem Arena Dünya Şampiyonası (Arena World Championship / AWC) hem de Uluslararası Destansı Zindan Karşılaşmalarına (Mythic Dungeon International / MDI) gelen değişiklikler yer alıyor.

World of Warcraft Esporu artık YouTube’a taşınıyor! Bu da canlı yayınlar ve tekrarlar da dahil olmak üzere hem AWC’nin hem de MDI’nın tüm içeriğinin aynı muhteşem platformda yer alması anlamına geliyor. Böylece WoW hayranlarının en sevdikleri yarışmacıları takip etmesi kolaylaşacak.

Arena Dünya Şampiyonası (AWC)

AWC’nin 13. yılına girerken son bir sezonla önemli değişiklikler getirmek ve Battle for Azeroth’u sonlandırmak için iyi bir zaman. Bu sefer ödül hiç olmadığı kadar büyük.

Format Değişiklikleri

AWC’nin çevrimiçi eleme kupalarına kayıt önümüzdeki bahar aylarında başlıyor. Çevrimiçi 8 Arena kupasının her biri 10.000 $ ödül havuzuyla ve AWC puanlarıyla geliyor. İsteyen herkes bu ödül havuzundan pay almak ve marifetlerini dosta düşmana sergilemek için kayıt yaptırabiliyor.