World of Warcraft Classic Espor Turnuvası haftasonu başlıyor

World of Warcraft Classic Summer Bowl başlamak üzere! WoW Classic takımlarının Warsong Gulch'taki savaş ve bayrak kapma becerilerini izlemeye hazır mısınız? Artık bekleyiş sona erdi. Wow Classic Summer Bowl bu hafta sonu başlıyor. Bu heyecana 20 Haziran saat 20.00'dan itibaren resmi kanallar YouTube.com/Warcraft ve Twitch.tv/Warcraft kanallardan İngilizce takip edebileceğiniz gibi Türkçe anlatımla AkfonTV (https://www.twitch.tv/akfon) üzerinden de takip edebileceksiniz.

Turnuva kayıtları Avrupalı oyuncular için 18 Haziran Perşembe saat 20.00'a ve Amerikalı oyuncular için 25 Haziran Perşembe saat 20.00'a kadar açık olacak. WoW Classic'te 60. seviye bir karaktere sahip olan ve katılım koşullarını sağlayan oyuncular, Kuzey Amerika ve Avrupa için ayrı ayrı oluşturulmuş 4000 $ değerindeki ödül havuzundan payını almak için mücadele edecek. Bu ödül havuzları, bölge finallerindeki en iyi iki takım arasında paylaştırılacak. Katılım koşulları ve kuralları okumak ve takımınızı kayıt ettirmek istiyorsanız Kuzey Amerika için bu adresi, Avrupa içinse bu adresi ziyaret edebilirsiniz.