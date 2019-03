Zandalari Troll’ü mü olmak yoksa Kul Tiran İnsanı mı? İşte bütün mesele bu!

Birlikte göğüs gerilen sayısız dava ve Dazar’alor savaşının ön saflarında verilen mücadeleler boyunca Alliance ve Horde’un gözü pek kahramanları, yeni müttefikleri Kul Tiran insanları ve Zandalari Troll’leri ile sarsılmaz bağlar kurdular. Bugünden itibaren rüşdünü ispat eden oyuncular bu iki üstün ırktan birini seçerek oynayabilecekler. Detaylar için tıklayın.

Yeni Zanaat Eşyaları ile Mesleğinizin Zirvesine Oynayın

Meslek sahibi oyuncular çok değerli Tools of the Trade elde etmelerini sağlayacak bir dizi özel görevi alabilecekler. Terziler zamanın dört bir köşesine yolculuk edecek ve kadim kumaş parçalarını toplayarak gerçekliğin dokusunu değiştirebilen Synchronous Thread’i bir araya getirecekler. Öte yandan katipler, ölülerin kanlarıyla beslenen ve Kan Kontratları yazabilmeye olanak tanıyan Sanguine Feather Quill of Lana’thel’in peşinde koşacaklar. Demirci ustaları ise titanların kudretiyle bezenmiş, onarım gerektirmeyen eşyalar dövmelerine yarayacak Khaz’Gorian Smithing Hammer’ın izini sürecekler. Detaylar için tıklayın.

Loncadaki Esrar Perdesi

Sırlarını saklamak konusunda oldukça ketum olmalarıyla nam salan Brawler’s Guild, şaibeli olaylara sahne olmak konusunda uzun zamandır rakip tanımıyor. Lakin, loncada bu kez baş gösteren esrarengiz olaylar, karanlık bir entrikanın habercisi adeta. Yeni açılan Brawler Guild görev zincirini tamamlayarak Quartermaster cinayetinin ardındaki esrar perdesini aralamaya hazır mısınız? Detaylar için tıklayın.

Savaş, Magni, Tatiller ve Daha Fazlası

Bu güncellemeyle Azeroth’un yeni gizemleri ortaya çıkadursun, halihazırda devam etmekte olan War Campaign’e yeni görevler ekleniyor ve Magni Bronzbeard, gezegenin yaralarını iyileştirmek için verdiği mücadelesine devam ediyor.

Takvimler 16 Nisan’ı gösterdiğinde ise oyuncular Stormsong Valley’ın derinliklerinde yatan dehşetle yüzleşiyor olacak. Crucible of Storms raidinde ik sağlam boss savaşı oyuncuları bekliyor ve bu olayların hikayesi Battle for Azeroth’un ikinci içerik güncellemesi Rise of Azshara’ya bağlanıyor.

Önümüzdeki haftalarda birbirinden keyifli oyun içi etkinlikler de düzenlenecek. Bu kez Darkmoon Faire’i kaçırmamanızı öneririz zira heyecan dolu bir roller coaster sürüşü sizi bekliyor. Ayrıca Pandaria’da düzenlenecek Wanderer’s Festival gibi birbirinden eğlenceli, yepyeni tatiller, adına yaraşır sürprizlere gebe Free T-Shirt Day (Beleş Tişört Günü) ve çok daha fazlası 8.1.5 güncellemesi ile geliyor.