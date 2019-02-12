Women’s Esports League: Beşiktaş Kadın LoL takımından büyük başarı!

Beşiktaş Kadın LoL takımı Women’s Esports League Elemeleri’nde 2. olarak ligde yer almaya hak kazandı. Kadınların Espor Ligi 23 Şubat’ta başlayacak.

Kadınların espor arenasındaki profesyonelleşmesini başka bir seviyeye taşımak için yapıldığı belirtilen Women’s Esports League’in elemeleri tamamlandı. Kayıtların sona ermesiyle yapılan elemeler sonucu Beşiktaş Kadın LoL ekibi 2. oldu ve ligde yer almaya hak kazandı. Lig maçları 23 Şubat’ta başlayacak ve finalleri 15 Haziran’da yapılacak.

Oldukça fazla takımın katılacağı ligde takımlar seviyelerine göre gruplara atanıyorlar. En düşük seviyeden en yüksek seviyeye kadar takımlar, kendileriyle eşit seviyedeki takımlarla eşleştiriliyorlar. Bunun en büyük nedeni ise alt veya üst seviye fark etmeden, tüm kadın esporcuların profesyonel arenaya “merhaba” demesini sağlamak. Hatta siz de profesyonel olmayan bir kadın LoL ekibinin parçasıysanız, takımınızla beraber WEL’e kayıt olabiliyorsunuz. Yer alacağınız ligde ise sizin seviyenize uygun takımlar olacağından, rekabet fırsatını da elde edebileceksiniz. (Playerbros)