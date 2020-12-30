Diego Costa transferde gün be gün Premier Lig'e yaklaşıyor. Juventus'un dışında Arsenal'in de istediği forvet için Wolverhampton'ın da devreye girdiği belirtildi. İngiliz basınındaki haberlere göre teknik direktör Nuno Espirito Santo'nun kuşkuyla yaklaştığı transfer konusunda kulüp yönetimi ise istekli... Nuno Espirito Santo'nun takım oyununa bağlı, egolarından arınmış futbolcuları terci ettiği biliniyor ancak Raul Jimenez'in uzun süre sahalardan uzak kalacak olması, 18'lik genç forvet Fabio Silva'nın omuzlarındaki yükün her geçen gün ağırlaşması İngiliz ekibini tecrübeli forvet için harekete geçmeye itti. Wolves'un önündeki en büyük engelin Costa'nın Atletico Madrid'den kazandığı haftalık 320 bin euroluk maaş talebi... Bu rakam Arsenal ve Juventus için de çok fazla...

Diego Costa Atletico Madrid formasıyla 7 maçta 2 gollük performans sergiledi.







