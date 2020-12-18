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Wolverhampton'da forvet için yeni aday Divock Origi

Raul Jimenez'in sakatlığı nedeniyle devre arasında bir forvet transferi yapmayı planlayan Wolverhampton'da gündeme gelen son isim Liverpool'dan Divock Origi oldu.

18 Aralık 2020, Cuma 11:37 Son Güncelleme:
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Wolverhampton'da forvet için yeni aday Divock Origi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton, ocak ayında kadrosuna bir forvet transferi yapmayı planlıyor. Daily Express'in haberine göre Wolves, Liverpool'dan Divock Origi için bir hamle yapmaya hazırlanıyor. 

Meksikalı yıldızı Raul Jimenez'in kafatasının kırılması sonrası forvet hattı için transfer arayışlarında olan Wolverhampton'ın listesinde milli yıldızlarımızdan Kenan Karaman'ın da olduğu aktarılmıştı. Listeye son giren isim ise Belçikalı Divock Origi oldu. Liverpool'da bu sezon Jota'nın da gelişiyle forma şansı bulmakta iyice zorlanan Origi için ocak ayında bir transfer teklifi yapılması planlanıyor. 

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