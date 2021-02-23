Wolverhampton futbol takımı, İngiltere liginde mücadele eden bir takımdır. Bu takım tüm dünyada Wolwes (Kurtlar) olarak tanınır. 1877 yılında kurulan bu takım, futbol tarihinin önemli takımlarından biridir. Premier liginin kurulmasında etkili olan takımların başında geliyor. İngiltere ekibi rengini turuncu siyah olarak belirlemiştir. İngiltere Premier ligde yer alan Wolverhampton takımı, tarihinde 3 kere şampiyon olmuştur. Şampiyonluk yarışına girdiği sezonlarda 5 kere ikincilik elde etmiştir. Düzenlenen UEFA turnuvasında, 1972 yılında ikinci olmuştur. En farklı galibiyetini 10-1 skoruyla 1938 yılında, Leicester City takımına karşı almıştır. Wolverhampton takımının tarihi boyunca en çok gol atan futbolcusu 250 golle Steve Bull olmuştur. İngiliz ekibinin toplam oyuncu değeri 422 milyon €'dur. EFL Championship liginde 3 defa şampiyon olmuştur ve bu ligi 1966 ve 1982 sezonlarında ikinci olarak tamamlamıştır.

Wolverhampton Stadı'nın adı nedir?

İngiliz ekibinin maçlarını oynadığı stadının adı Molineux stadyumudur. İngiltere'nin Wolverhampton şehrinde yer alıyor. Stadyum 1889 yılında tamamlanarak kullanıma başlanmıştır.

Wolverhampton Stadı'nın kapasitesi ne kadar?

Wolverhampton takımının mücadele ettiği Molineux stadyumunun kapasite sayısı 32.050'dir. Bir rekor kırılarak 61.315 seyircinin mücadeleleri takip ettiği gözlemlenmiştir. Yapılan genişletme tadilatlarıyla kapasite sayısı arttırılmıştır.

Wolverhampton, tüm iç saha maçlarını Molineux stadyumunda oynuyor. Stadın kapasitesini uzun vadede 50.000'e çıkarma projeleri bulunuyor. Oyun alanında kullanılan çim türü, karma çimdir. Oyun alanı 105m x 68 m'dir.