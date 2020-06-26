İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton'ın yıldızı Raul Jimenez'in talipleri artıyor. Wolves da oyuncunun bonservis bedelini belirlemiş durumda.

Daily Star'a göre İngiliz ekibi, Meksikalı oyuncu için 90 milyon Pound'luk bir bonservis bedeli talep ediyor.

Başarılı golcünün, Manchester United ve Juventus'un transfer listesinde yer aldığı belirtiliyordu.