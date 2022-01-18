Turuncu siyahlılar ilk 20 hafta sonunda performansıyla dikkatleri üzerine çekerken 1979-80 sezonundan bu yana en iyi lig performansını sergilemiş durumda. 1979-80 sezonunda çıktığı ilk 20 maçta 31 puan toplayan ekip 41 yıl sonra aynı performansı göstererek 31 puan topladı.

Bruno Lage’nin öğrencileri bu sezon 31 puanla, Manchester United’ın bir puan gerisinde sekizinci sırada yer alıyor.

Wolverhampton, ilk 20 maçlar dikkate alındığında en fazla puan topladığı dört sezondan ikisini 2018-19 ve 2019-20 sezonlarında yaşadı.