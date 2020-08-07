Wolverhampton - Olympiakos maç sonucu: 1-0

UEFA Avrupa Ligi’nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayında ertelenen son 16 turu karşılaşmaları tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında, son 16 turu iki müsabaka ile sona erdi. Manchester United, Inter, Shakhtar Donetsk, Kopenhag, Sevilla ve Bayer Leverkusen’in ardından Wolverhampton ve Basel çeyrek finale yükselen son takımlar oldu.

İngiltere temsilcisi Wolverhampton, deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Yunanistan ekibi Olympiakos’u evinde 1-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Wolverhampton’a galibiyeti getiren golü 8. dakikada penaltından Raul Jimenez attı.