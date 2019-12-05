Wolverhampton – Beşiktaş biletleri 45 TL’den…

UEFA Avrupa Ligi K Grubu son maçında 12 Aralık Perşembe günü 23.00’te Molineux Ground Stadyumu’nda İngiliz ekibi Wolverhampton’la karşılaşacak olan Beşiktaş, bu mücadelenin bilet satışıyla ilgili olarak bilgilendirme mesajı yayınladı.

Kulüpten yapılan bildiride, “Deplasmandaki Wolverhampton maçı için taraftarlarımıza ayrılan biletler, portalımız bilet.bjk.com.tr adresinden satışa sunuldu. Bir kişi, en fazla 5 adet bilet satın alabilir. Bilet fiyatları; yetişkin için 195 TL, 65 yaş üstü ve 21 yaş altı için 120 TL ve 17 yaş altı için de 45 TL’dir” denildi.