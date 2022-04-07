Wolverhampton, 30 yıllık seriyi bitirmek istiyor

Premier Lig'in 32. hafta mücadelesinde, 31 puan -21 averaj ile 15. sırada yer alan Newcastle United, 49 puan 6 averaj ile 8. sırada yer alan Wolverhampton ile karşı karşıya gelecek.

Avrupa kupaları iddiasını sürdüren Wolverhampton, St James' Park'taki maçı kazanarak üst sıralara çıkmak istiyor.

Wolverhampton mücadeleden galip gelirse, 1991-92'den bu yana ilk kez Newcastle'ı hem içeride hem de dışarıda mağlup etmiş olacak.

Son olarak Ekim ayında karşılaşan iki takımın mücadelesinde Wolverhampton sahasında Newcastle 2-1 mağlup etti.