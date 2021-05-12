Wolfteam’den oyuncularına 20 bin TL değerinde hediye

İnsanlar için mutlak yaşam ve sağlığı bulmak için yapılan araştırmalarla başlayıp Wolfteam ekibinin kurulmasına kadar uzanan hikayesi ile oynayan herkesi içine çeken Wolfteam, oyuncularına bayrama özel ödüller dağıtıyor. MMOFPS türündeki sevilen oyun Wolfteam, değeri 20 bin TL’ye varan ödüller kazanma şansı sunan bir etkinlik düzenliyor.

Çılgın çekilişin ayrıntıları

Büyük ödüllerin sahibi olmak isteyen oyuncular 11 ila 21 Mayıs 2021 tarihleri arasında; oyuna giriş yapıp en az 30 dakika boyunca Wolfteam oynaması gerekiyor. Böylece gerçekleşecek etkinlik için çekiliş bileti kazanabiliyor. Oyuncular, her gün yalnızca 1 çekiliş hakkı elde edebiliyor. Çekilişteki şansını artırmak isteyen oyuncular her gün oyuna giriş yapması ve 30 dakika boyunca oyun oynaması gerekiyor. 21 Mayıs tarihinde yapılacak çekiliş ile büyük ödüller sahiplerini bulacak.

Monster Gaming laptop ve milyonlarca Joypara

Etkinlik boyunca hediye edilecek ödüllerin toplam değeri 20 bin TL’ye ulaşıyor. 11 ila 21 Mayıs 2021 tarihleri arasında Wolfteam oynayan oyuncular; Monster Notebook, Monster Pusat V9 Wireless Gaming Mouse ve Monster Pusat Gaming Mousepad ödüllerinin yanı sıra toplamda 6 milyon 250 bin Joypara kazanma şansı da yakalayacak.

Çekilişle belirlenecek 1 şanslı kişi Monster Abra A5 V15.8 modeli oyuncu bilgisayarının sahibi olacak. 3 kişi son model Monster Pusat V9 Wireless Gaming Mouse ve 7 kişi Monster Pusat Gaming Mousepad kazanacak. Etkinlikte ayrıca 175 şanslı kişi 10 bin, 40 kişi 50 bin ve 25 kişi de 100 bin Joypara’nın sahibi olacak.

Siz de hemen Wolfteam oynayarak büyük ödüllerden birini kazanma şansını yakalayabilir, aynı zamanda aksiyonun ve amansız bir mücadelenin parçası olabilirsiniz. Etkinlik hakkındaki detaylı bilgilere Wolfteam’in Instagram sayfasından ulaşabilirsiniz.

Wolfteam oyunu hakkında daha detaylı bilgi almak ve oyunu indirip hemen oynamaya başlamak için Wolfteam’in resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Wolfteam Nedir?

Wolfteam oyunu, Neo Softnyx tarafından yapımcılığı üstlenilen ve Türkiye'de Joygame firmasında hakları bulunan kurt adamlar ile insanların savaşını konu edinen bir MMOFPS oyunudur. Wolfteam, çevrimiçi olarak farklı bölgelerden oyuncularla oynanabilir. Oyun içerisinde hem kurt hem insan karakterlerin yanında, yalnızca insan ve yalnızca kurt karakterler de bulunuyor. Her karşılaşma başında oyuncular insan veya kurt taraflarından birini seçerek mücadeleye başlar.

Wolfteam'de eğlence ve aksiyonu bir araya getiren birçok harita ve oyun modu bulunuyor. Oyuna özgü haritaların yanı sıra 2011 yılında oyuna eklenen "Taksim" haritası gibi tanıdık yerlere rastlamak da mümkün. Wolfteam MMOFPS türünde bir oyun olduğu için, yüksek dikkat ve beceri gerektiren oyun severlerin ilgisini çekiyor. Wolfteam’in 35 milyon civarı aktif oyuncu sayısı bulunuyor.