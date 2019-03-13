4. ve 5. turda toplamda gerçekleşen 192 maçta birbirinden çekişmeli mücadeleler yaşanırken, aynı zamanda sürpriz sonuçlar alındı. Zorlu rakiplerini sergiledikleri güzel oyunlarıyla birer birer aşmayı başaran 64 takım ise 6. turda kozlarını paylaşacak. 6. tur maçları ise 18 Mart Pazartesi günü tamamlanmış olacak. 1175 takım arasından 6. tura katılmaya hak kazanan 64 takım aynı zamanda 510.000 JP almaya hak kazandı. Turnuva şampiyonunun 30.000 TL, turnuva 2.sininin 15.000 TL, 3’üncü takım 7 bin 500 TL, 4’üncü ve 8’inci sıra arasında yer alacak takımlar 2 bin 100 TL, 9-16 arası 1.500 TL, 17-32 arası 900 TL, 32-64 arası 510.000 JP kazanacak.

Her geçen turda büyüyen ödülün değeriyle hiç şüphe yok ki mücadele de en üst seviyelere tırmanmış olacak. Hangi takım rekor katılımlı turnuvanın şampiyonu olacak? Hangi takımlar turnuvaya veda edecek hangi takımlar büyük ödüle bir adım daha yaklaşacak? Hep beraber göreceğiz.



