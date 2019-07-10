Wolfteam Türkiye Kupası Heyecanı Devam Ediyor!

Galatasaray Espor vs Team Turquality

Günün ilk mücadelesinde İstasyon haritasında yerlerini alan Galatasaray Espor ve Team Turquality, aralarında geçen mücadele ile izleyenlere muhteşem bir maç sundular. Galatasaray Espor, maçın favorisi olarak gözükse de Team Turquality, harita seçim avantajını çok iyi kullanarak harika bir direnç ortaya koydu. Oynanan ilk 20 raunda da iki takımda birbirini takip ederken eşitliği Galatasaray Espor son rauntlarda bozmayı başardı. Arka arkaya aldığı rauntlarla farkı açan sarı kırmızılı ekip haritayı 16-11 kazanmayı başardı. Galatasaray Espor adına aldığı skorlar ile takımını adeta sırtlayan Emir ‘’Hybrid’’ Erol, galibiyet kilidini açan oyuncu oldu.

Imaginative Esports vs JesterOf

Bir tarafta ligin yeni ekibi olmasına rağmen kurduğu tecrübeli bir kadroyla lige hızlı bir giriş yaparak ilk 2 maçında da galibiyet ile ayrılan Imaginative Esports, diğer yanda ise Wolfcity şampiyonu ünvanıyla lige katılmaya hak kazanan ve ilk iki maçında istediği sonuçları alamayan JesterOf vardı. Imaginative Esports’un, mutlak favori olarak çıktığı maçta hiç beklenmedik bir senaryo gerçekleşti ve JesterOf oynadığı kusursuz oyunla net galibiyet almayı başardı. Özellikle sayı üstünlüğünü ele aldıktan sonra çok iyi bir şekilde bir araya gelen JesterOf, adeta rakibine nefes aldırmadı. Aldığı bu zafer ile galibiyet ile tanışan JesterOf’da Seyfi Doğan ‘’Helcurt’’ Hantaş, aldığı 28 skorla takımına galibiyeti getiren oyuncu oldu.



