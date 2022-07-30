Wolfsburg Szalai istediğini açıkladı

Kim Min-Jae'nin, yaklaşık 20 milyon Euro karşılığında Napoli'ye transfer olması ve Serdar Aziz'in beklenmedik sakatlığının ardından savunma hattına transfer yapmaya devam eden Fenerbahçe 'de gözler Attila Szalai'ye çevrildi.

Takımın 1 numaralı stoperi konumundaki Szalai ile ilgili olarak Alman ekibi Wolfsburg'un hocası Niko Kovac'tan açıklama geldi. Bu sezon başında Yeşil-Beyazlılar'ın hocası olan Hırvat teknik adam, Macar oyuncu için gelen sorulara, "Evet, Szalai'yi istedik ve ilgimiz vardı. Kendisi Rapid Wien'de gelişti ve Almanca da konuşabiliyor. Ancak buraya transfer olmasının kolay olduğunu düşünmüyorum" diye konuştu. Kovac'ın, Szalai'yi ayrıntılı şekilde bilmesi de dikkatlerden kaçmadı.



