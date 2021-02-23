Wolfsburg Futbol Kulübü (VfL Wolfsburg), Bundesliga'ya katılan bir futbol takımıdır. Volkswagen, ismi Wolfsburg şehrinden gelen takımın ana sponsoru. Bundesliga'da 1997-98 sezonundan beri mücadele ediyor, Felix Magath (Felix Magath) yönetiminde 69 sayı atarak 2008-09 sezonunun ilk şampiyonluğunu kazandı. Önümüzdeki sezon ilk kez katıldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü olmaya devam eden takım, her iki maçta da Fulham'a yenildi, çeyrek finalde oynadı ve O yıl finalde oynadı.

2014-15 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci sırada yer aldı, o maçta beşinciliğe yükselemedi ve çeyrek finalde önce sporu, ardından Inter Milan'ı eledi. Ancak Napoli üzerinden seyahat edip Almanya'ya dönemedi. O sezon ligde yine 69 sayı atarak ikinci oldu ve tarihteki şampiyonadan sonra en iyi sıralamayı aldı. İkinci kez UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanan Kurtlar, lider olmak için gruptan ayrıldı ve Kahn Ghent'i mağlup ederek çeyrek finalde Real Madrid'e karşı oynadı. İspanya'da ilk maçı 2-0 kazanmalarına rağmen, yine de İspanya'yı 3-0 yendiler.

Wolfsburg Stadyumu'nun adı nedir?

Volkswagen Arena, Alman VfL Wolfsburg takımının kendi sahasında oynadığı maçlara katıldığı stadyumdur. Selefi VfL Stadion'du, ancak 2002'de yeniden inşa edildi ve kulübün kalıcı sponsoru olan ünlü otomobil üreticisi Volkswagen'in adını aldı. Stadyum Aralık 2002'de açıldı ve çoğunlukla futbol maçları için kullanılıyor.

Volkswagen Arena kaç kişilik ve kapasitesi ne kadardır?

30.000 kişilik kapasitesi ile dünyanın en modern stadyumlarından biridir. Dışarıdan bakıldığında, yetkili bir Volkswagen bayisinin showroomunun dış duvarına benziyor. Stadyumun bir diğer özelliği de özel ışıklandırma sistemi ile stadın tamamen yeşile dönebilmesi.