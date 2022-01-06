Wolfsburg kötü rekorun eşiğinde

Hafta sonu Bundesliga'nın ikinci yarısına Bochum deplasmanı ile başlayacak olan Wolfsburg, mücadeleyi kaybetmesi durumunda Bundesliga’daki en uzun mağlubiyet serisinin sahibi olacak

2004-05 sezonunda üst üste beş lig maçında sahadan yenilgi ile ayrılan yeşil beyazlılar, bu rekora Bayern Münih'e 17 Aralık’ta 4-0 kaybederek ulaşmıştı

13 Mart 2004’te Bayer Leverkusen’e deplasmanda 4-2 kaybeden Wolfsburg sırasıyla, Werder Bremen, Hansa Rostock ve Stuttgart’a yenildikten sonra teknik direktör Jörg Berger ile yollarını ayırıp Eric Gerets'i teknik direktörlüğe getirilmişti. Gerets ile ilk maçında Hertha Berlin’e 1-0 yenildikten sonra 17 Nisan 2004’te Freiburg’u 4-0 yenerek beş maçlık mağlubiyet serisine son vermişti.

Wolfsburg’un bu sezonki beş maçlık mağlubiyet serisi:

27 Kasım Borussia Dortmund 1-3

4 Aralık Mainz 0-3

11 Aralık Stuttgart 0-2

14 Aralık Köln 2-3

17 Aralık Bayern Münih 0-4